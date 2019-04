Castro mostró su malestar en la rueda de prensa posterior al compromiso, donde inicialmente careó a un reportero que aseguró que están siendo alineados algunos futbolistas que no merecen ser titulares.

“Deme una cita y dígame cuáles son esos jugadores porque yo soy el que trabaja en el América, usted no. Usted no es mi asistente, no es técnico y no lo he visto allá. Le agradezco mucho por decirme que tengo otro equipo. Usted tiene toda la razón, el equivocado soy yo”, contestó.

Y agregó: “Estamos de quintos y entran 8 a la final. Pero ustedes quieren que yo venga, coja el micrófono y despedace al equipo”.

Sin embargo, en su siguiente apreciación cargó tintas contra su plantel: “Esto es como abrir un costal, toca darle vuelta para ver qué es lo que hay adentro”.

“Hay que tener sangre para jugar fútbol, respeto por una camiseta y por la gente que viene a ver un espectáculo. Y el que no esté de acuerdo, que le diga a don Tulio Gómez [máximo accionista del club]”, enfatizó pegándose en un brazo y golpeando la mesa.

Por último, indicó que no aceptará una derrota en la próxima jornada, de visitante frente a Unión Magdalena, y hasta hizo entender que si el rumbo no cambia, se podría ir del club: “Hay que trabajar y respetar a la afición, de lo contrario no me sirve. Estoy a 3 horas de mi casan en Manizales”.

En video, las declaraciones del ‘Pecoso’ Castro: