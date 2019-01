Para Fernando el ‘Pecoso’ Castro el diablo hace parte de la identidad de la institución y esa decisión de los directivos es “inconcebible”, por lo que el entrenador cree que antes de tomar dicha determinación debieron hablar para mirar qué se pretendía con esa medida, dijo el técnico a Caracol Radio.

“¿El escudo? Qué tal que nosotros tumbemos la iglesia de Monserrate ¿Ah? Yo creo que los equipos siempre han tenido su identidad. Yo no sé cómo lo va a recibir el hincha cuando mire y no vea en la camiseta de su equipo las estrellas que ha obtenido. Yo creo que esto hay que hablarlo, hay que mirar lo que buscamos para el equipo. Pero la verdad es que quitar el escudo que ha identificado una institución es como venir a Bogotá y decir: ‘Tumbaron a Monserrate, no puede ser’”, declaró Castro.