Según Hernández, César Pastrana presentó su carta de renuncia luego de que viera en puestos preferenciales, para los que él no fue asignado, a los entrenadores y a un utilero de la Selección Colombia Sub-23 en el vuelo hacia la sede del Preolímpico que empieza este sábado 18 de enero en Pereira, torneo en el que él iba a ser el delegado del combinado nacional.

“La gota que rebosó el vaso fue que cuando él se montó en el avión, vio al cuerpo técnico de la Selección, incluyendo a un asistente de utilería, en primera clase; y a él, como miembro del comité ejecutivo, le dieron [pasaje] de clase económica”, relató el comentarista inicialmente.

Y aclaró que esa versión la obtuvo de “una persona muy cercana y muy del entorno de César Pastrana”.

De hecho, el mismo Hernández agregó que quiso entrevistar al directivo en su programa, pero que este prefirió guardar silencio, algo que el periodista dijo respetar.

Sin embargo, cerró el tema apuntando que no consideraba que este haya sido un desplante hecho a propósito para Pastrana: “Yo no me atrevería a decir que Ramón Jesurún [presidente de la Federación] lo mando en clase económica; esas son cosas que no manejan los presidentes”.