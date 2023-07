Este miércoles, uno de los juegos del torneo de tenis más importante del mundo se vio interrumpido por un manifestante de la plataforma ‘Just Stop Oil’, que pide la prohibición del uso de combustibles fósiles.

(Vea también: A lo grande, así recibieron a la leyenda de Roger Federer en Wimbledon 2023)

Para sorpresa de los presentes, los protestantes entraron a la cancha para lanzar confeti de color naranja sobre césped, por lo que personas de la seguridad tuvieron que entrar de inmediato a controlar la situación.

Second round of #JustStopOil protestors today in court 18 at #WIMBLEDON

Interrupted the Boulter v Saville match just 10 mins min. pic.twitter.com/qShVAQwEsG

— Molly Clayton (@mollclayton) July 5, 2023