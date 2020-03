green

El testimonio de Persico, entregado a ‘Chi Magazine’ y destacado por ‘Football-Italia’, deja ver la incertidumbre que tiene con su pareja por la suerte de su hijo.

“Daniele y yo estábamos preparando el momento adecuado para anunciar mi embarazo cuando él dio positivo. Estaba destinado a ser un momento de alegría, pero ya tengo 4 meses y no sé qué pasará ahora”, señaló la mujer.

Y agregó “Espero que el virus no afecte al bebé. Los médicos me aseguraron que no debería haber ningún problema, pero pónganse en mi lugar: esto es infinitamente aterrador”.

Daniele Rugani, compañero del colombiano Juan Guillermo Cuadrado en Juventus de Italia, es uno de los 2 futbolistas de la escuadra turinesa con coronavirus, el otro es el francés Blaise Matuidi.