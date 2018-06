“Para todas aquellas personas que no duermen por mi culpa, no sonrío en las fotos por los brackets. Cuando me los quite, posaré sonriendo”, escribió la española junto a una imagen suya.

Instagram @georginagio

Rodríguez tampoco sonrío en el festejo del título de la Champions que ganó delantero portugués con el Real Madrid.

La española tomó con Cristiano Ronaldo un periodo de vacaciones en Marbella, desde donde publicó un video dándose un chapuzón.