Desde Rosario, 310 km al norte de Buenos Aires, Horacio Sala habló con voz entrecortada sobre la ilusión de su hijo de 28 años ante el flamante pase del Nantes francés al Cardiff City, club galés que compite en la primera división inglesa.

“Tenía una ilusión terrible, sabes lo que es ir a la Premier League. Nunca creía que iba a poder llegar a ese nivel, era una cosa de locos”, afirmó en declaraciones a radio Latina al evocar la última conversación con su hijo, revelación de 2018, el domingo pasado.

“Estoy sin palabras, mi hijo es todo”, agregó. “Ojalá todo salga bien”, expresó al canal C5N.

Sobre la desaparición de la aeronave a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa de Guernesey, dijo no tener noticias. “No sé nada, no sé nada. Nadie me llamó [de los clubes], me enteré por los medios. Yo hablé el domingo con él”, afirmó el hombre, un camionero padre de tres hijos.

Nacido en Cululú, un pueblo de 300 habitantes donde vivió hasta los tres años, el delantero comenzó a patear la pelota a los cuatro años y nunca paró. La familia se mudó después a Progreso, una pequeña ciudad de 3.000 habitantes a unos 600 km al norte de la capital argentina.

“Desde los cuatro empezó y después se destacó y se destacó. Estuvo en el club San Martín de Progreso, y a los 15 años se fue a perfeccionar a San Francisco (Córdoba), que había una escuela del club francés Bordeaux. A él le gustaba y fue. Se fue a probar a Francia a los 16 años. Yo fui a hacer todos los papeles de ciudadanía italiana”, rememoró.

De su lado, el presidente de San Martín, Daniel Ribero, expresó la desazón que se vive en Progreso por la noticia de la desaparición de la avioneta.

“Estamos todos realmente shockeados. Esperamos el milagro”, dijo al canal de noticias TN y agregó que “es una situación tan difícil, tan dolorosa, de tanta incertidumbre que nos cuesta desenvolvernos, es shockeante”.

En Progreso “tenemos el pecho bien inflado por Emiliano, por todo lo que ha logrado. De un club tan chiquito, él llegó adonde llegó. Lo hizo con mucho sacrificio, con mucha perseverancia”, afirmó.