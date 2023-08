Atlético Nacional perdió 3-0 de visitante frente a Racing de Argentina en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y quedó afuera del certamen porque no hizo respetar la ventaja que obtuvo en la contienda de ida, en la que había ganado 4-2.

La presentación del elenco paisa fue tan floja que no generó peligro sobre la portería rival y que incluso se salvó de que de derrota fuera más abultada, motivo por el que el periodista argentino Pablo Carrozza aprovechó para cargar tintas contra los antioqueños.

Crítica de Pablo Carrozza a Atlético Nacional por eliminación en Libertadores

El comentarista comenzó su despachada haciendo una particular definición de la escuadra verde y de su falta de competitividad.

“Fue una pecheada legendaria del equipo más amargo del continente, del cuadro más pecho frio del mundo, que se llama Atlético Nacional”, apuntó en principio.

Y no paró de atacarlo: “Quedará este partido en los libros de historia porque Nacional se recibió como equipo colombiano, frío, amargo, timorato, cobarde”.

Luego, se dio crédito por supuestamente haber anticipado la mala presentación de los ‘verdolagas’.

“Yo lo decía: son el equipo más pecho frío del continente y no van a clasificar porque no tienen huevos”, exclamó.

Además, aseguró que “Racing entendió que al frente tenía a un equipo débil, que se había asustado” desde el encuentro de ida, y que el elenco argentino se aprovechó de eso.

Por último, cerró su retahíla asegurando que Nacional no tiene nivel ni para un campeonato local: “Si viene a jugar a la liga argentina, no le gana a nadie; es un equipo interbarrial, de torneo intercarcelario, no tiene absolutamente nada”.

El video, la despachada de Carroza sobre Nacional (minutos 1, 4 y 10):