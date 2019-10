Este jueves, un día después de dar a conocer los sueldos que perciben varios futbolistas que militan en equipos colombianos y recibir bastantes críticas por eso, el periodista Óscar Rentería confirmó que esas cifras las recibió por parte de los propios directivos de varios equipos del balompié nacional, que esos números no eran invento de él.

“Ayer, leyendo información que me envían los directivos de los clubes de la ‘A’ y de la ‘B’ del fútbol colombiano, no es una información que me invente yo, leí que a Sebastián Viera, Junior le pagaba el colegio de sus hijos. Viera en un twitter respetuoso, muy respetuoso y se lo agradezco, me aclaró que no y le creo”, sostuvo Rentería en el comienzo de ‘El pulso del fútbol’ de este jueves.

Enseguida, el comunicador se disculpó con el portero uruguayo. “Primero, quiero decirle a Sebastián Viera que es un señor y le presento mil disculpas por la información equivocada que recibí, pero hablé con la persona que me envió la información y me dijo que seguramente con Viera no, pero que en casi todos los equipos en Colombia se pagaban apartamentos y colegios a algunos jugadores”, agregó Rentería.

Minutos después, recordando las críticas que muchos oyentes de Caracol Radio les hicieron en las últimas horas a él y César Augusto Londoño, Rentería insistió: “Son informaciones que estamos recibiendo nosotros de los equipos del fútbol colombiano”.

A muchos de los oyentes de ‘El pulso del fútbol’ no les gustó que Londoño y Rentería rechazaran las peticiones de los futbolistas colombianos a los directivos del balompié nacional porque, según ellos, el hecho de que ganaran sueldos altos era suficiente para restarle validez a su paro.