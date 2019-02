Pulzo consultó a varios de los periodistas deportivos más importantes del país para saber cuáles son sus conclusiones de la llegada de Carlos Queiroz como nuevo entrenador de la Selección Colombia. La pregunta para todos fue: ¿La Selección gana, pierde o queda igual cambiando a Pékerman por Queiroz?

El primero en mostrar su malestar con la llegada del exseleccionador de Irán fue Andrés Marocco, periodista de ESPN. “Yo no estoy muy tranquilo. Me parece que estábamos para algo mejor, lo merecíamos. Pero tampoco vamos a hablar mal de un técnico que tiene una buena hoja de vida”, aseguró el bumangués.

Por su parte, el director del Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, avaló la trayectoria de Queiroz y consideró su experiencia con los seleccionados juveniles como el principal aporte que le puede dar al combinado nacional.

“A mí no me queda la menor duda de que fue una buena elección. A veces se arman los debates de acuerdo con las características de los últimos equipos que dirigió, pero yo me pregunto: ¿Qué más puede hacer un técnico dirigiendo la selección de Irán si no defenderse y tratar de sacar partidos con el error del contrario como lo hizo en el último mundial? Tal vez el aporte más importante es en las divisiones inferiores, nosotros andamos muy mal de categorías inferiores y este señor tiene ese modelo, ese sello”, concluyó el comentarista de los partidos de la Selección Colombia en el Canal Caracol.

Juan Felipe Cadavid, periodista de Win Sports, también se mostró expectante con la llegada de Queiroz. “Yo no creo que sea un cambio. Se va hacia adelante. No porque el uno sea mejor que el otro. Ahora vamos a tener un técnico que ha tenido unas figuras muy importantes, que me parece que va a buscar ganar porque lo necesita”.

Por último, Jorge Bermúdez hizo evidente su escepticismo en torno a lo que puede hacer Queiroz con Colombia. “La idea era traer algo mejor que Pékerman y Queiroz está al mismo nivel de Pékerman. Aquí la única verdad la van a dar los resultados. Tiene dos Copas América y el Mundial. En la Copa América tiene que ser campeón y superar lo que hizo Pékerman en Brasil que es llega a cuartos”, concluyó el denominado ‘Patrón’.

