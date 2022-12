Este sábado 10 de diciembre, el estadio Nemesio Camacho El Campín será testigo del “Último Tango” de Omar Pérez, futbolista argentino que marcó un antes y un después en la historia de Independiente Santa Fe, tras dos años de espera “El Pelado” pondrá punto final a dos décadas de carrera en su partido de despedida.

(Vea también: Independiente Santa Fe: se conocieron las posiciones en las que busca fichajes para 2023)

Encuentro que tendrá varios jugadores referentes del rentado local e internacional, como Oscar Córdoba, Gerardo Bedoya, Macnelly Torres, Giovanny Hernández, Robinson Zapata, Sergio Otalvaro, entre otras figuras.

En dialogo con W Radio, el nacido en la provincia de Santiago del Estero, recalcó lo que será un evento imperdible para todo futbolero.

“Es el punto final de mi carrera como futbolista en donde se cierran muchas cosas, pero principalmente la alegría y el poder compartir con muchos amigos que me dejó el fútbol”. Agregó.

El compromiso contará con tres tiempos divididos en 30 minutos, en los que vestirá tres indumentarias, una con los colores de Santa Fe, Atlético Güemes (equipo donde se formó como futbolista) y Boca Juniors (club donde debutó profesionalmente).

Sin embargo, mencionó el desapercibido apoyo que ha tendido en el conjunto cardenal para su partido de despedida.

“Lastimosamente no puedo utilizar el escudo de Santa Fe. Este era un evento que nosotros veníamos armando desde hace más de cuatro meses y en el cual no hubo ninguna intención del club. Igual fuimos y tocamos las puertas, pero no hubo ningún tipo de respuesta a eso”. Concluyó.