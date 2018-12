Méndez chocó con Falcao García en la liga argentina de 2008, cuando él jugaba para San Lorenzo y ‘El Tigre’ lo hacía para River Plate. En uno de esos encuentros, el actual entrenador ‘motilón’ atacó a traición al colombiano, agresión que aún es recordada por él mismo debido a que supuestamente en un partido anterior Falcao lo había lesionado.

De hecho, tiempo después, en el programa ‘Líbero’, del canal TyC Sports, recordó el suceso con el colombiano y dijo que estaba arrepentido de lo que hizo, pero que le hubiese gustado enfrentarse a él frente a frente.

Así fue el diálogo al respecto:

¿Cuál fue el jugador con el que más te insultaste?

– Creo que con Falcao.

¿Te arrepientes de la patada a Falao?

– Sí. Lo esperé hasta lo último, hasta la última jugada.

Si querías, ¿lo lastimabas de verdad?

– Sí.

¿Por qué no lo hiciste?

– Supongo, porque no me salió.

¿Te hubiese gustado irte a las piñas (puños) con Falcao?

– Sí, a las piñas sí.

¿Lo invitaste?

– Sí porque me parecía mucho más correcto agarrarlo a trompadas que romperlo.

Méndez empezará a trabajar en el Cúcuta Deportivo a partir del 4 de enero, cuando dará inicio a la pretemporada.