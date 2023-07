Brayan Ceballos, de 22 años de edad, jugará en el balompié colombiano tras su paso por Brasil. Fortaleza (del fútbol brasileño) y Junior de Barranquilla entablaron una negociación, donde el jugador hará parte del elenco ‘Tiburón’ por medio de préstamo por un año con opción de compra.

En un reciente dialogo con Antena 2, Ceballos lamentó no fichar por el equipo América de Cali. “Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Obviamente deseo era América porque era la primera opción que había llegado, pero llega la oportunidad de ir a Junior de Barranquilla que es un gran club”, dijo el joven deportista.

🎥⚽✍️ Exclusiva "Obviamente el deseo era @AmericadeCali porque era la primera opción que había llegado, pero se dió la grande oportunidad de ir al @JuniorClubSA" Brayan Ceballos, nuevo refuerzo del conjunto tiburón.#LosDueñosDelBalónCalihttps://t.co/cRiuXoCg0q pic.twitter.com/MYwHAY96YO — Antena 2 Cali 📻 (@Antena2RCNCali) July 7, 2023

Además de esto, confesó que su no llegada a América se debe a un cambio de planes por parte de Fortaleza de Brasil, elenco que prefirió enviar al colombiano a Junior. “A los directivos de Fortaleza les interesó más la opción de Junior y en lo económico también les gustó más, entonces eso fue lo que se escogió para mí y ya”, dijo él.

Por último y no menos importante, Bryan Ceballos aprovechó para enviarle un mensaje a los hinchas de ‘La Mecha’: “Me escribían mucho, me mandaban mensajes de motivación porque estaban muy felices con mi llegada. Lastimosamente no se dio y así las cosas pueden cambiar de un momento a otro. No pude llegar al América que era lo que quería por motivos personales, pero agradecerles por el apoyo y pues esto es fútbol“.