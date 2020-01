Pérez se refirió al tema cuando sus compañeros debatían sobre la actualidad del atacante Máilcol Balanta, quien desde el 2 de enero, día de inicio de la pretemporada, no se ha reportado a trabajos con el conjunto ‘cardenal’.

“Dicen que tiene posibilidades de llegar a Millonarios; ahí les dejo esa bomba y no la desarrollo”, afirmó Daniel Pérez en medio de la controversia.

Sin claridad sobre el paradero del jugador, los directivos de Independiente Santa Fe contemplan despedirlo, según lo indicó Diego Rueda, periodista de Caracol Radio, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Eduardo Méndez, presidente del ‘Expreso rojo’, señaló en Blu Radio que tomará medidas después de que hable con Balanta.

“Cuando llegue y nos diga los motivos por los que no cumplió con lo establecido, miraremos y tomaremos las determinaciones”, apuntó el dirigente.

En video, la versión de Daniel Pérez:

"Maicol Balanta se tenía que presentar el sábado pasado a Santa Fe y no lo hizo. Estoy preocupado" @CarlosAlemanJ #Saque2020 pic.twitter.com/QbvI5KccAP

Acá, la versión de Diego Rueda:

Confirmado lo que dijo @futbolred sobre Maicol Balanta. El jugador no se ha presentado a entrenamientos con Santa Fe y los dirigentes y el cuerpo técnico no van a admitir ningún caso de indisciplina. Mañana se le comunicaría que no sigue en el cuadro cardenal.

— Diego Rueda (@diegonoticia) January 7, 2020