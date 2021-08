El único colombiano inscrito por esta formación es Juan Sebastián Molano, velocista que viene de ganar 2 etapas en la Vuelta a Burgos, donde terminó como campeón de la clasificación por puntos.

Entre tanto, el también ‘cafetero’ Fernando Gaviria, rematador estrella del UAE Emirates, quedó descartado para la carrera, lo que era previsible si se tiene en cuenta que actualmente afronta el Tour de Polonia.

Lee También

El resto de ‘escarabajos’ del elenco emiratí, Andrés Camilo Ardila y Cristian Camilo Muñoz, tampoco fueron seleccionados para la competencia.

De hecho, la escuadra elegida para la Vuelta a España tampoco cuenta con el esloveno Tadej Pogacar, reciente campeón del Tour de Francia, lo que da a entender que no hay aspiraciones de título con los corredores elegidos.

El nombre de Molano se une al de otros colombianos que ya fueron inscritos por otros elencos, como Egan Bernal (Ineos), Miguel Ángel ‘Supermán’ López (Movistar) y Sergio Luis Henao (Qhubeka).

The final Grand Tour of the year is here!

Here's our lineup for @lavuelta 🇪🇸:@iamdlax 🇪🇸@JoeDombro 🇺🇸@RyanGibbons23 🇿🇦@majkaformal 🇵🇱@sebasmolano_ 🇨🇴@roliveira57 🇵🇹@PolancJan 🇸🇮@MATTEOTRENTIN 🇮🇹

📝> https://t.co/g8ZwgaE3e5#UAETeamEmirates #RideTogether #LaVuelta21 pic.twitter.com/hINF9F38UG

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 11, 2021