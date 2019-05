Bernal iba a ser el ‘capo’ de la escuadra británica en la primera gran vuelta de ciclismo del año, pero la fractura de clavícula que padeció el pasado fin de semana lo dejó sin posibilidades de estrenarse en la función de líder absoluto del mejor equipo del mundo.

Por el percance que tuvo Egan, el equipo Ineos retrasó un poco el anuncio de su nómina para la edición número 102 de la carrera italiana, pero esta se conoció en las primeras horas del martes.

Los británicos optaron por un liderato compartido muy joven con el británico Geoghegan (de 24 años) y el ruso Sivakov (de 21 años). Junto a ellos estarán Sosa, Henao, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, Eddie Dunbar, Christian Knees, y Salvatore Puccio.

El equipo Ineos ganó el pasado Giro de Italia con Christopher Froome. Sin embargo, este año sus opciones de figurar en la carrera son muy bajas. Geoghegan y Sivakov están lejos de hacerle contrapeso a favoritos al título como Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Simon Yates y Vincenzo Nibali.

El colombiano Miguel Ángel López también es otro de los llamados a figurar en este Giro de Italia. Sin embargo, los 60 kilómetros de contrarreloj que tendrá esta edición de la ‘corsa rossa’ dificultan las opciones de título del líder del equipo Astana. ‘Supermán’ fue tercero en el Giro del 2018, el primero que corrió en su vida.

TEAM NEWS: @taogeoghegan & @PavelSivakov will lead @TeamINEOS at the @giroditalia! Here's our full lineup for the first Grand Tour of the season 🇮🇹@EddieDunbar @taogeoghegan @5_henao @ChristianKnees @NarvaezJho @SalvatorePuccio @PavelSivakov @ivansosacuervo

— Team INEOS (@TeamINEOS) May 7, 2019