Ronaldinho, en declaraciones entregadas al diario Globo de Brasil, desmintió que se fuera a casar. Sin embargo, no negó que tuviera 2 novias.

“No tengo voluntad de casarme, por ahora. Eso es mentira. No sé de donde surgió, todo el mundo me está mandando mensajes. Es la mayor mentira, no me voy a casar”, señaló.

El exjugador habló del tema en Río de Janeiro, donde se encontraba asistiendo al lanzamiento de su grupo musical, denominado ‘R10’.