Antes de subirse al avión, Rigoberto Urán, pedalista del equipo estadounidense EF Pro Cycling y quien se preparará para el Tour de Francia en el Viejo Continente, habló ante medios de comunicación y allí, muy a su estilo, dejó varios mensajes.

Primero, se mostró muy contento por poder ir a competir en Europa y regresar a ese “normalidad” deportiva, mientras en el mundo y sobretodo en América se vive un gran momento de crisis a causa del coronavirus.

“Estamos muy contentos, también un poquito asustados. Realmente la situación del país no es la mejor, quedan todos nuestros seres queridos, nuestros amigos acá, pero yo creo que esto es una esperanza, es volver al deporte, volver a traer alegrías. Espero que se puedan hacer todos los eventos deportivos”, dijo el deportista colombiano.

Luego, sabiendo la grave situación que vive el país por el COVID-19, ue está muy cerca de los 200.000 casos confirmados, Rigoberto dejó un mensaje a los colombianos para que se cuiden y no pongan en riesgo su salud.

“Lo que sí le digo a todos los colombianos es que no se relajen, maricas, porque la situación es complicada. Estamos en una etapa más dura y es un tema de cuidarse mucho, de enseñar a nuestros hijos, de tener mucho autocuidado porque realmente lo que uno no haga por uno mismo nadie lo va a hacer. Cada uno en sus casas, cuídense y si no tienen necesidad de salir, quédense en sus casas, muchachos, porque no nos podemos relajar”, agregó el ciclista.