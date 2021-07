El caso ocurrió en Bradford, Inglaterra, con un paciente de 54 años de edad llamado Faisal Bashir, que por su “excelente condición”, creyó que no necesitaba inmunizarse contra el coronavirus, detalló BBC.

Sin embargo, se contagió y estuvo varios días con oxígeno luchando por salvar su vida en un hospital local, donde el número de internados no vacunados va en aumento debido a la letalidad de la variación Delta o india del COVID-19, agregó la información.

“Fue el mayor error de mi vida. Me ofrecieron la vacuna, pero fui arrogante. Iba al gimnasio, montaba en bicicleta, caminaba y corría. Como estaba fuerte y saludable, pensé que no la necesitaba”, relató el hombre.

El texto explicó que Bashir no supo “cómo ni dónde” contrajo la infección y que se dejó “influenciar” de las versiones que relacionaban al inyectable de AstraZeneca con la aparición de coágulos en el sistema sanguíneo.

En consecuencia, el afectado pidió que otros no sigan su ejemplo: “Lo que experimenté en el hospital me humilló. Me siento tan mal que espero que hablar ayude a otros a evitar esto”.

Inglaterra levantó la mayor parte de las restricciones y atraviesa el cuarto pico de la pandemia, que con el nuevo linaje está atacando con violencia en gran medida a jóvenes y personas que decidieron decirle no al biológico.