El comentarista se refirió al tema en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, en donde aseguró que los encuentros del combinado ‘cafetero’ se seguirán emitiendo por la señal abierta del Canal Caracol sin costo o suscripción.

“Alguien cargado de muy mala leche ha empezado a regar el cuento de que los partidos de la Selección Colombia se van a cobrar y eso no es verdad”, expresó inicialmente.

Luego, subió el tono, aunque sin dar nombres: “Por eso se vende pauta y se hace una comercialización, por eso no es verdad lo que vienen anunciado maliciosa, intencional y caprichosamente algunos que no saben cómo joderle la vida a los demás y vienen hablando de que se van a cobrar los derechos”.

Y cerró apuntando que los únicos que tendrán que pagar serán los televidentes que estén afuera del país: “Los derechos se cobran en el exterior, que es distinto; es un pague por ver”.

En audio, Hernández Bonnet, sobre los partidos de la Selección Colombia (desde el minuto 1:30):

“Creo que Caracol tendrá que poner a operar su canal pago para algunos partidos”: versión de Carlos A. Vélez

Al respecto, el periodista Carlos Antonio Vélez había dicho días atrás en ‘Planeta fútbol’, programa de la emisora Antena 2, que probablemente varios encuentros de la Eliminatoria suramericana irían por televisión paga, aunque no hizo referencia específicamente a los de la Selección Colombia.

“El dueño de los derechos, que es Caracol, creo que va a tener que optar por poner a operar su canal de pago para algunos partidos”, señaló.

“Eso supe, no lo tengo confirmado. Pero es que le toca pagar 40 millones por los derechos y la Federación no le rebaja un peso porque no tiene entradas de público y necesita billete”, complementó.

En audio, la versión de Carlos Antonio Vélez sobre las transmisiones de Caracol TV (desde el minuto 6:05):