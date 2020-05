green

La principal novedad en el permiso que tienen los menores de edad entre 6 y 17 años para salir de sus casas durante el aislamiento que vive el país es que en junio podrán salir a montar en bicicleta cerca de su casa, sin exceder el perímetro de un kilómetro permitido.

Desde que se les dio la posibilidad de salir tres días a la semana, acompañados por un adulto responsable, los niños o adolescentes solo podían caminar o trotar.

El Gobierno también prolongó el tiempo máximo que podrán usar los menores de edad para su recreación. A partir del primero de junio, los niños y jóvenes podrán salir de sus casas tres veces a la semana por una hora completa, 30 minutos más de lo permitido hasta el momento.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, recordó en dialogo con Blu Radio las recomendaciones que deben seguir los menores y los adultos que los acompañen al salir de sus hogares.

“Siempre salir con tapabocas, no alejarse a más de un kilómetro del hogar, no llevar ni juguetes ni balones ni ningún elemento que pueda tener contacto con superficies que a su vez tuvieran contacto con el COVID-19 y no acercarse a nadie, a ningún tercero a más de dos metros de distancia. Siempre lavarse las manos”, sugirió la directora del ICBF.