El pasado 17 de octubre, Neymar sufrió una grave lesión durante el partido entre Uruguay y Brasil por Eliminatorias y tuvo que ser sustituido. Días después se confirmó que se trató de una rotura de ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda, por lo que tuvo que ser operado.

De hecho, hace unos días se conoció un video en el que quedó evidenciado el sufrimiento por el que está pasando durante su recuperación, ya que se buscaba que pudiera recuperarse para la Copa América del próximo año.

Sin embargo, esto no será posible y el astro brasileño se perderá el certamen de selecciones. Así lo confirmó el médico de la ‘canarinha’, Rodrigo Lasmar, quien aseguró este martes 19 de septiembre que no se podrá recuperar a tiempo.

“Seis semanas después de la cirugía, no hay tiempo, es demasiado temprano, no tiene sentido apresurarse para recuperarse antes y correr riesgos innecesarios”, dijo el doctor en Rádio 98 fm, según citó As.