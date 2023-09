A diferencia de la realidad que vive Juan Fernando Quintero con Racing en Argentina, Falcao García ha tenido poco tiempo de actividad en España en la nómina de Rayo Vallecano en lo corrido de la temporada.

Precisamente, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se sinceró sobre ese tema al no contar con ‘el Tigre’ entre los convocados para los primeros dos partidos de la Eliminatoria al Mundial de 2026.

En entrevista con Noticias Caracol, el argentino puso sobre la mesa la ausencia del delantero al exaltar que considera que James Rodríguez “es un punto de referencia para bien, como otros jugadores como Falcao”.

Esa aclaración abrió paso para la explicación que ofreció para no haber contado con el máximo goleador histórico del seleccionado nacional para el arranque de la búsqueda por un cupo a la máxima cita del fútbol internacional.

“Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, la verdad, pero no está compitiendo mucho. Lo hablamos. Pero Falcao es un hombre de Selección Colombia siempre”, confesó.

Al remarcar al artillero de 37 años como una de las ausencias de lujo en la Selección Colombia para esta ocasión, también explicó lo que motivó a esa determinación sobre el referente del equipo.

“A esos jugadores, la selección no los deja, ellos dejan a la selección. No sé cómo explicarlo, pero es algo así como lo siento. Lo de ‘Falca’ me dolió mucho no convocarlo, pero hay gente como Córdoba y como Casierra que están pidiendo pista y lo justo es que los veamos también”, concluyó.

¿Cuándo juega la Selección Colombia en Eliminatorias?

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá su debut en la fase de clasificación al Mundial de 2026 el jueves 7 de septiembre contra Venezuela en Barranquilla, a las 6:30 de la tarde (hora colombiana).

El segundo partido para encaminarse al torneo internacional en Estados Unidos, México y Canadá será contra Chile el martes 12 de septiembre, en Santiago, a la 7:30 de la noche (hora colombiana).