En la mañana de este martes el volante Nelson Deossa atendió a los medios de comunicación en la sede deportiva de Guarne. El joven que tuvo sus primeros minutos el pasado domingo ante Águilas Doradas tocó varios temas, entre ellos el periodo de adaptación.

“Es un tiempo de adaptación corto, trabajamos para estar cada vez mejor. El equipo está preparándose muy bien para estar de la mejor manera” aseguró el ex jugador de Junior de Barranquill.

Así mismo habló sobre lo que le pide Paulo Autuori dentro de la cancha y de como se siente en jugando en la línea de tres que se plantea en el mediocampo.

“Va ser bastante agradable trabajar en la línea de tres, porque el profe tiene un módulo de juego bastante interesante, que con mis características puedo realizar muy bien. El profe me pide mucho orden dentro de la cancha, jugar y asociarme con el equipo” aseguró el caldense.

Por último Deossa no dejo pasar la oportunidad de recalcar su afición por el verdolaga, equipo que según el sigue desde que está pequeño y con el que espera levantar títulos .

“Hoy en día se me cumple el sueño de poder jugar en el equipo del que he sido hincha. Es un sueño cumplido poder estar acá, es lo que siempre he soñado. Levantar una copa con el equipo que uno es hincha debe ser algo inexplicable” sentenció el nacido en Marmato Caldas.