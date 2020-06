green

Desde que se supo que Nairo Quintana llegaría este año al Arkea, el director del equipo aclaró que el colombiano compartiría liderato con Warren Barguil. Sin embargo, el francés admira mucho la trayectoria del boyacense y aseguró en una entrevista que trabajará para él en el Tour de Francia.

“Estaré a su servicio. Ser el compañero de equipo de alguien que tiene el podio del Tour de Francia en sus piernas no sucede todos los días. No lloraré por mi destino. No me importa hacer el trabajo. Cuando alguien dice gracias y le devuelven el favor más tarde, nunca hay un problema”, manifestó Barguil en el diálogo que tuvo con el medio francés Le Télégramme.

Barguil, que llegó a ser campeón de la montaña en una de las pasadas ediciones del Tour de Francia, mostró su asombro con el rendimiento que tuvo Nairo en el comienzo de la temporada y por eso cree que es conveniente que él sea el hombre fuerte del equipo Arkea pensando en la clasificación general.

Cuando le preguntaron por sus objetivos personales en el Tour, el francés aseguró que una victoria de etapa y volvió a demostrarle su confianza a Quintana.

“Prefiero ganar una etapa en lugar de terminar quinto en el Tour de Francia. Si Nairo termina en el podio en París y si levanto mis brazos en una etapa, mi Tour será más que exitoso”, concluyó Barguil.

El Tour de Francia está programado entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre. Quintana sigue entrenando en Boyacá y en julio viajará a Europa junto a los ciclistas colombianos profesionales para retomar sus competencias profesionales previas a su gran objetivo del año.