Nairo Quintana se involucró en la fuga del día de la etapa 17, que era llana, y sus planes le salieron a pedir de boca. El boyacense recortó 5 minutos y 19 segundos en la clasificación respecto a los candidatos al título y ascendió del sexto al segundo puesto en la clasificación general.

El colombiano había asegurado en el día de descanso del martes que el pasado fin de semana fue víctima de un resfriado y que eso afectó su rendimiento en la jornada montañosa del lunes. Es por eso que llamó mucho más la atención verlo decidido a resurgir en la carrera con su ataque a más de 200 kilómetros para la meta.

“Una alegría hacer una etapa de estas, llana y con mucho viento. Siempre he dicho, darlo todo hasta el final (…) La salud no me ha ayudado mucho por la tos, pero seguiremos. Cuando se cansan las piernas, se pedalea con el corazón“, aseguró Quintana minutos después de cruzar la meta.

El tiempo que recortó este miércoles le permitió a Nairo ascender al segundo lugar de la clasificación general y quedar a 2 minutos y 24 segundos del líder, el esloveno Primoz Roglic.

Ahora la gran incertidumbre está en la posibilidad de que Quintana pague el esfuerzo tan alto que hizo este miércoles en las próximas tres etapas de montaña en las que se definirá el título.

Miguel Ángel López no cedió tiempo respecto a los otros candidatos al título y ahora es quinto en la clasificación general, a 3 minutos y 59 segundos de Roglic.