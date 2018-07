Después de ese duelo colombiano, Nairo se quedó sin piernas y terminó cediendo 47 segundos con respecto a los favoritos.

“Ha sido una etapa difícil que se fue muy rápido y en la que, por desgracia, ya no me quedaban fuerzas en la última subida”, afirmó el colombiano a su llegada en la meta.

Pese a que no logró imponerse en la montaña, el del Movistar no se reprochó nada, y aseguró que seguirá adelante.

“Lo he dado todo y ahora solo queda esperar para ver como me encuentro”, concluyó.

#TDF2018 @NairoQuinCo: "Ha sido un día realmente rápido y difícil y no tenía más fuerzas en la subida final; venía a tope con todo lo que me quedaba. Lo he dado todo, era lo que podía hacer. Toca esperar e ir pasando los días para ver cómo me encuentro". pic.twitter.com/fh3WWsNXh2

— Movistar Team (@Movistar_Team) July 19, 2018