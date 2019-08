green

“Quiero un equipo donde me sienta como lo que soy. Que pueda brillar como lo hemos hecho siempre. El sueño amarillo sigue en el corazón”, afirmó el boyacense en una entrevista para ‘Blu Radio’, cuando le preguntaron sobre qué esperaba de su nueva escuadra (Arkéa-Samsic) para la próxima temporada.

“Estamos en un momento en el que tiene que haber cambios positivos. Hay muchos años para seguir aprovechando. Hay momentos y se tienen que aprovechar cuando uno está brillando y no entregarse cuando la carretera se pone complicada”, agregó el corredor ‘cafetero’.

En cuanto a su salida del Movistar Team, Quintana señaló que su ciclo en el conjunto ibérico ya se cumplió: “Me voy con buenas sensaciones. Fue una época en la que me fue muy bien. Llegué joven, me reclutaron cuando estaba en un equipo colombiano y me enseñaron muchas cosas. Tengo un agradecimiento total con el patrocinador”.

Nairo Quintana actualmente se está preparando para disputar la Vuelta a España 2019, la cual arrancará el próximo sábado 24 de agosto. No obstante, el ciclista nacional no sabe aún si será el capo del equipo, ya que también irán otros corredores considerados como líderes en esa formación, entre ellos Alejandro Valverde, Richard Carapaz y Marc Soler.