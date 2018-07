Después de la etapa 20 del Tour, Nairo reconoció que no había sido el día que esperaban y dijo que las lesiones en la cadera y el codo que sufrió luego de la caída del jueves pasado no le permitieron tener una participación más destacada este sábado. Luego agregó:

Por su parte, Alejandro Valverde, compañero de Nairo en el Movistar, también confirmó la presencia del colombiano en la ronda ibérica, pero agregó un detalle: el equipo repetirá la fórmula del Tour y lo alineará a él, a Nairo y a Mikel Landa, cita La Vanguardia.

El veterano ciclista español comentó:

“Vamos a ir los tres a la Vuelta, aunque ya se ha visto que los dos líderes eran ellos [Nairo y Landa] porque yo he atacado desde lejos y me he dejado todo”.