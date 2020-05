Nairo Quintana expresó en el espacio radial que el encierro está afectando quienes, como él, solo pueden entrenar en rodillo: “Ya hay lesiones por hacer demasiado simulador; la bicicleta es muy rígida y hay bastante gente jodida”.

En consecuencia, hizo un llamado, pues el calendario europeo arranca el primero de agosto: “Tenemos que salir muy pronto a carreteras para seguir rodando”.

Sin embargo, se quejó de que hombres como Egan Bernal [autorizado por el alcalde local a entrenar en Zipaquirá] ya estén en las vías y el resto de profesionales del país no.

“Egan está tomando ventaja [de cara al Tour de Francia] y no puede ser que una tienda esté abierta y la otra no. Si uno está entrenando, por qué el otro no. No quiero culpar a nadie si él ha salido antes”, enfatizó.