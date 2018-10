Nairo Quintana admitió que “2018 no fue mi mejor año” debido a “que nos pasamos con el entrenamiento”, pero aseguró que le seguirá apuntando al al Tour de Francia: “Es una piedra en el zapato y mi objetivo principal. No se me ha acabado la chispa, queda Nairo para rato, y del bueno”.

También se defendió que quienes consideran que se aprovecha del ritmo de sus rivales: “En el Tour, fui a rueda hasta que aguanté, pero soy un ciclista ofensivo. El que pega el primer palo es el que pierde porque todo está controlado con los vatios y siempre sabes lo que aguanta el otro “.

“¿Chuparruedas y poco ofensivo? Me da risa eso. Si no puedes atacar es porque no puedes. Atacar para beneficiar a los demás es absurdo. Además, en el Tour tuve un golpe de calor”, agregó.

Por otra parte, indicó que no quiere compartir la capitanía en el Movistar: “El equipo quiere ganar las carreras grandes y para ello es mejor tener 2 opciones, pero me gustaría estar como líder único y ser respaldado por todo el equipo”.

Sin embargo, aclaró que no tiene problemas con los españoles Mikel Landa y Alejandro Valverde, los otros capos de Movistar: “Nos hemos llevado bien, tenemos amistad”.

Finalmente, descartó su participación en el Giro de Italia: “Me gusta el recorrido del Tour de 2019, hay montaña y mucha altitud, me favorece. Entrenaré en Colombia para llegar a tope. Luego podría hacer la Vuelta a España, que también es importante”.

Quintana habló en la atención a medios que hizo su equipo en el cierre de la temporada 2018.