En declaraciones entregadas a la página de su equipo, el Arkea-Samsic, Nairo Quintana señaló que cada vez se encuentra en un mejor estado de forma y que su meta es llegar en óptimas condiciones a la ronda ‘gala’.

“El Tour de l’Ain fue una buena carrera de preparación para mí con vistas al Tour de Francia. He estado en contacto con los mejores durante estos días, lo que me da cierta tranquilidad mental”, expresó a modo de balance.

Quintana, que escoltó en el podio al esloveno Primoz Roglic y al también ‘escarabajo’ Egan Bernal, aseveró que justamente estos serán sus rivales en el Tour, por lo que se mostró satisfecho al no pasar apuros frente a ellos.

Sobre su rodilla, afectada luego de que un carro lo atropellara mientras entrenaba en Boyacá, dijo estar superando las dolencias y falta de fuerza de las que se quejó en un principio: “Poco a poco, veo que me recupero; no me fueron fáciles las primeras subidas, pero espero estar cada vez mejor”.

Ahora, Nairo Quintana participará en el Critérium du Dauphiné –del 12 al 16 de agosto– junto a los mismos rivales en la que será su última carrera antes del Tour de Francia, que empezará el 29 de agosto.