Atlético Nacional buscará romper la racha de 3 derrotas consecutivas ante Medellín, y el Poderoso espera conseguir un nuevo triunfo que lo mantenga en carrera por llegar a la final y de paso, lograr la marca de 4 clásicos seguidos ganados al hilo en un semestre, inédito en la historia de estos duelos. Recientemente, Dimayor aclaró si Nacional iría a fase de grupos de Libertadores sin salir campeón de Liga.

El pasado y el presente están a favor de los Rojos, pues de los 11 clásicos que se han jugado por fuera del Atanasio ganó 5, mientras que en la actualidad tiene de hijo a los verdolagas, que sacan pecho porque lideran el historial.

Este duelo, en el que solo 10.500 aficionados podrán presenciarlo en la cancha, se espera tenga emociones, jugadas inolvidables, goles antológicos y momentos que puedan robustecer de datos en un partido que paraliza el sentir del pueblo antioqueño.

Como ocurrió en la previa del clásico pasado, en Q’HUBO compilamos 10 datos sobre este partido, pero con el componente es que solo nos centramos en esos partidos que no se jugaron en el Atanasio. ¡Son más que 3 puntos!

Única “victoria” verdolaga

El 23 de julio de 1950, Medellín que era el local del clásico, no se presentó al partido como protesta por el aumento excesivo de dinero en el alquiler del hipódromo de San Fernando, en Itagüí. Nacional sí se presentó y el árbitro inglés Stanley James ordenó el saque y los Verdes anotaron un simbólico gol por parte de Jaime Cardona. Días después, el presidente del DIM, Alejandro Cano, hizo una reclamación y la victoria no fue para Nacional.

Empates como punto en común

Tanto en San Fernando, como en Ditaires y en el Polideportivo Sur, los empates han sido puntos en común. En el hipódromo, Nacional y Medellín empataron 2 partidos, uno sin goles el 3 de julio de 1949 y otro 2-2, el 17 de junio de 1951. Mientras que en Ditaires fue el 1-1 del 7 de julio de 2011, siendo el único partido jugado allá y en el Polideportivo Sur van 2 empates de 2 partidos jugados allá, curiosamente ambos sin goles, en 2010 por Copa y en 2022 en Liga.

Poderoso en San Fernando

Las 5 victorias que suma Medellín ante Nacional jugando por fuera del Atanasio fue en el hipódromo San Fernando de Itagüí. Entre septiembre de 1948 a octubre de 1951, fue la racha de partidos más larga de invicto por parte del equipo Rojo sobre el Verde en un mismo estadio (3 años, 1 mes), aunque en la historia, esa marca la tiene Nacional, que se mantuvo invicto desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2022 (3 años, 5 meses).

El primer clásico fue en San Fernando

El primer clásico paisa oficial de la historia se disputó el 12 de septiembre de 1948, en el hipódromo San Fernando de Itagüí. El entonces Municipal (ahora Nacional) cayó derrotado por Medellín por 3-0, los goles poderosos fueron de José de Jesús Zapata y doblete de Manuel Marín. Arrancó una dura rivalidad.

Sin gente y sin ganador en Ditaires

El 7 de julio de 2011, por la fecha 10 de la fase de grupos en la Copa Colombia, Nacional enfrentó al DIM por primera vez en Ditaires. Este partido se jugó allí, tras el rechazo de la Dimayor a las sedes de Rionegro y Supía (Caldas), el juego quedó 1-1, con goles de Carlos Rentería y Luis Fernando Mosquera.

El último clásico fuera del Atanasio

El sábado 30 de abril, por la fecha 18 del Apertura 2022, Medellín recibió a Nacional en el Polideportivo Sur de Envigado.

Tras un partido intenso, donde los Verdolagas quedaron con 9 jugadores, tras la expulsión de Dorlan Pabón y Giovanni Moreno, terminó empatado sin goles.

Amistoso en Miami

El único clásico amistoso que se jugó en el exterior fue en el estadio FIU de Miami, el 16 de enero de 2016. Aunque se esperaban 8000 espectadores, la demanda fue menor. El Poderoso se impuso sobre los Verdolagas por 1-0, con gol del argentino Hernán Hechalar. Fue un partido de acciones parejas, el gol llegó al minuto 89, tras un tiro de esquina, remate de Cahais, rechazo de Armani, y estuvo atento Hechalar ante la pobre marca de Diego Arias.

Clásicos con promesas de gol

Desde el último clásico paisa que se jugó por fuera del Atanasio, este encuentro ha tenido goles en el marcador. Han pasado 7 encuentros, con 4 victorias para Medellín, 2 para Nacional y un empate. El Rojo ha convertido 13 goles y los Verdes celebraron en 12 ocasiones. Edwiun Cetré, goleador del Medellín en este semestre, todavía no marca en los clásicos. Por el lado de Nacional, desde que Jefferson Duque no volvió a marcar, su equipo no gana.

Bodmer, a romper otro mito

Jhon Bodmer es el segundo entrenador bogotano en dirigir a Nacional, ya rompió un mito ganando un clásico ante América y siendo campeón con el equipo Verdolaga, todo eso en menos de una semana. Bodmer el domingo, se convierte en el primer estratega capitalino en dirigir a Nacional un clásico paisa por fuera del Atanasio, cuenta con la misión de imponerse por primera vez al DIM, en el tercer clásico que estará como protagonista. Todo un reto.

Arias, en la historia Roja

Alfredo Arias es el primer entrenador uruguayo en dirigir al Medellín en un clásico paisa disputando este partido por fuera del Atanasio, pero no es el único extranjero en esa condición. El argentino José Cevasco, el austriaco Otto Maritchka y los peruanos Enrique y Agapito Perales estuvieron en el banco Poderoso, logrando muy buenos resultados. Lo que motiva al profesor Arias a derrotar por cuarta vez a Nacional este semestre.

