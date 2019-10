green

De esta manera, Atlético Nacional alcanzó el umbral estimado de puntos para avanzar a la siguiente fase de la competición y relevó del primer puesto de la tabla a Alianza Petrolera, que pese a poseer las mismas 30 unidades, quedó en la segunda casilla por tener menor diferencia de gol.

Las anotaciones del compromiso fueron obra de Martín Payares (15′), quien de cabeza abrió el marcador a favor de Patriotas, mientras que la escuadra antioqueña remontó con penalti del argentino Hernán Barcos (40’) y definición del uruguayo Pablo Ceppelini (75′) luego de una desconcentración del arquero.

Entre tanto, la derrota dejó a Patriotas afuera de los 8 primeros, con 19 puntos y obligado a ganar los encuentros que le restan para ir a los cuadrangulares semifinales.

La contienda, disputada en el estadio La Independencia de la capital boyacense, no fue ajena a las protestas que vienen desarrollando los futbolistas profesionales en Colombia, quienes en el primer minuto de cada cotejo no disputan el balón como reclamo por no ser escuchados por la Dimayor en sus peticiones laborales.

En video, así fue la protesta: