Han sido muchos los jugadores que han pasado por Nacional y que pese a su bajo rendimiento se han ido del club con los bolsillos llenos. Ese no fue el caso del uruguayo Maximiliano Cantera, quien por mutuo acuerdo rescindió su contrato con el equipo verde, pero decidió no cobrar los 6 meses que le restaban de contrato reconociendo que no cumplió las expectativas.

El jugador, que venía precedido de buenos comentarios, había llegado en julio a préstamo por un año y con opción de compra. Sin embargo, únicamente tuvo una presentación destacada y fue en el partido de Copa Libertadores en el que Atlético Nacional venció a Racing 4-2, con un doblete suyo. De resto lo afectaron las lesiones y la falta de continuidad. Además, cuando volvió a tener la oportunidad nunca puso alcanzar esa misma dimensión.

Además de Cantera, en el club verde no continuarían Cristian Zapata, Nelson Deossa, Jader y Tomás Ángel. De otro lado, está en duda la continuidad del portero Harlen Castillo y del volante Jhon Duque, y se está buscando ubicar en otro equipo a Yair Mena.

Los que sí renovarían son el caso del zaguero Felipe Aguirre y de Jéfferson Duque, que iría por seis meses más en el club.

❎ Maximiliano Cantera RESCINDIÓ su contrato con Atlético Nacional 6 meses antes de que venciera su préstamo. [@PSierraR, @juandl84] ➜ Los números del uruguayo:

👥 12 Partidos

⚽ 2 Goles

🅰️ 0 Asistencias

🟨 3 Amarillas ¿Que opinan del "10" que tuvo Nacional este semestre y su… pic.twitter.com/Xf90EFTZrU — La Página Verdolaga 🏆3️⃣3️⃣🏆 (@LaPagVerdolaga) December 5, 2023

En cuanto a la llegada de jugadores, hay interés por el zaguero uruguayo del DIM, Joaquín Varela. También está muy cerca de cerrarse la vinculación de Joan Castro, jugador que se puede desempeñar como lateral o volante.

La opción del portero David Ospina solo se contemplaría en caso de que Kevín Mier sea vendido al fútbol del exterior; la otra negociación que está cerca es la del jugador de Alianza Petrolera, Edwin Torres, un enganche o extremo. Así mismo, se habla de Cristian Arango. Sin embargo, este último tendría que reducir demasiado sus pretensiones económicas.

Nacional también pretende un préstamo del extremo de Leones, Fáber Gil, y analiza al zaguero Aldayr Hernández, quien fue ofrecido al club.

En los próximos días el conjunto antioqueño estará dando informaciones oficiales sobre las salidas y llegadas de jugadores para 2024.

Atlético Nacional se prepara para una nueva temporada, en la que tendrá el gran reto de afrontar la Copa Libertadores. Si bien logró en el presente semestre ganar la final de la Copa Betplay a Millonarios, no pudo pelear por conseguir la estrella de fin de año en la Liga Betplay.

Ahora, de la mano de Jhon Bódmer, buscarán pasar la página y reforzar la plantilla para poder pelear todo en 2024. Algunos jugadores han sonado para reforzar la plantilla, pero aún no se ha emitido un parte oficial de parte del club.

Para Bódmer, el título conseguido ante el cuadro capitalino le sirvió para mantenerse en el banquillo, sin embargo, los hinchas ya muestran su intranquilidad luego de la reciente derrota por goleada 5-0 ante Independiente Medellín.

