La exvoleibolista de Brasil Walewska Oliveira, campeona olímpica en 2008, murió la noche del jueves a los 43 años, así lo anunció la Federación Brasileña de Voleibol (CBV).

Recebemos com tristeza e incredulidade a morte da campeã olímpica Walewska Oliveira, que, no início desta semana, esteve com a nossa comissão técnica na Academia de Futebol.

Nossas condolências à família, aos amigos e aos fãs da jogadora neste momento de profunda dor 😔 pic.twitter.com/7WyuYwCkQ0

— SE Palmeiras (@Palmeiras) September 22, 2023