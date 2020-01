Uno de los primeros en pronunciarse fue el exjugador del Parma de Italia, quien escribió en su cuenta de Twitter: “la vida es un ratico, descansa en paz Kobe Bryant”.

De igual forma, ‘El tigre’ de Santa Marta, que anotó un gol este domingo y se fue lesionado jugando para el Galatasaray de Turquía, se tomó el tiempo de enviar sus oraciones “por las personas que perdieron la vida” en el desafortunado hecho.

Asimismo, Carlos ‘El pibe’ Valderrama escribió en su cuenta de Instagram: “¡inspiración para siempre!”.

Otro de los que compartió su tristeza fue el único representante del baloncesto nacional a nivel internacional. Braian Angola, quien jugó la pre-temporada de la NBA en 2018 con el Orlando Magic, expresó su estado de shock con un “¡no por favor, de ninguna manera!”.

Estos son los mensajes de ellos, y otras estrellas del deporte colombiano, sobre la muerte de Kobe Bryant:

I just can't believe it. My condolences to his wife and love ones. Speechless. My prayers for the people who lost their lives in this unfortunate accident. pic.twitter.com/JWaS46QIwO

— Radamel Falcao (@FALCAO) January 26, 2020