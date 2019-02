“Estamos devastados por su pérdida, pero tenemos muchos recuerdos y no podemos estar más orgullosos de él”, señalaron sus seres queridos en un comunicado publicado por uno de sus antiguos clubes, el Stoke City.

From the family of Gordon Banks

It is with great sadness that we announce that Gordon passed away peacefully overnight.

We are devastated to lose him but we have so many happy memories and could not have been more proud of him. pic.twitter.com/mg5GIgSoBb

— Stoke City FC (@stokecity) February 12, 2019