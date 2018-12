El hecho se presentó cuando un comunicador le expresó: “¿Cómo te explicas que te haya costado consolidarte en los equipos en los que has estado antes; crees que acá en Barcelona te va a cambiar la suerte?”.

Este cuestionamiento sorprendió al futbolista si se tiene en cuenta la estabilidad y protagonismo que ha logrado tener en clubes como el Granada de España y el Inter de Milán.

Sin embargo, el colombiano no se alteró, aunque fue contundente y directo en su respuesta al desaprobar con sutileza el comentario del periodista.

“Si ves mi trayectoria, he ido ascendentemente y siempre he tratado de hacer lo mejor en los equipos que he estado, desde el más pequeño hasta el Barcelona, donde estoy ahora. Espero darlo todo”, enfatizó.