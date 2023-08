Este domingo 6 de agosto, se dio una de las grandes sorpresas del Mundial Femenino de 2023, luego de que la Selección de Suecia eliminara a Estados Unidos, favorita al título.

Después del 0-0 en el tiempo reglamentario, la llave de octavos de final se definió en los lanzamientos desde el punto blanco con marcador de 5-4 a favor de las europeas.

La celebración de las suecas estuvo cargada de mucha tensión, ya que el disparo de Lina Hurtig fue atajado en dos tiempos por la experimentada Alyssa Naeher; no obstante, en el primer rebote, el esférico alcanzó a pasar en su totalidad la línea blanca.

Para resolver la situación fue necesaria la intervención del VAR que, después de algunos segundos, confirmó la anotación de las europeas y de paso el acceso a la siguiente ronda.

Así las cosas, la Selección de Estados Unidos, defensora del título y candidata a repetirlo, se despidió de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, dejando la triste imagen de Megan Rapinoe como una de las responsables de la eliminación al fallar el cobro desde los 12 pasos.

En el otro partido de la jornada, Países Bajos derrotó 2-0 a Sudáfrica y clasificó a cuartos de final en donde se enfrentará con la Selección de España.

Por su parte, Suecia, equipo revelación de la competencia, se medirá con Japón en la siguiente fase.

Cabe recordar que la Selección Colombia se enfrentará este martes a Jamaica, a las 3 de la mañana, por los octavos de final. Si la Tricolor clasifica a la siguiente ronda se cruzará con el vencedor de la llave entre Nigeria e Inglaterra.

Two more teams heading to the Quarter-finals! 🇳🇱🇸🇪👏#FIFAWWC | #BeyondGreatness

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) August 6, 2023