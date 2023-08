Los juegos enfrentaron a primera hora a España con Suiza y luego a Noruega con Japón. Ambos partidos pertenecen a las llaves del lado inverso al de la Selección Colombia, por lo que no serán rivales sino hasta una eventual final.

16 teams remain.

Who will lift the trophy? 🏆 pic.twitter.com/0MPIe9n3GQ

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 4, 2023