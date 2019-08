Ese control está ubicado en una tarima, a la que los ciclistas deben subir antes de partir para firmar un tablero en el que cada uno tiene un espacio destinado.

El descuido de Nairo no pasó desapercibido para la organización de la Vuelta a España. El ciclista boyacense fue multado con 500 francos suizos, que aproximadamente representan un poco más de 1,7 millones de pesos colombianos.

Uno de los directores del equipo Movistar, el español José Luis Arrieta, también fue multado con ese dinero por el mismo motivo.

Este es el informe en el que los comisarios de la Vuelta a España oficializaron la sanción al ciclista colombiano:

#LaVuelta19 – Actually there is jury press release pic.twitter.com/Lx48vh20J8

— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) August 29, 2019