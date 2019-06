El incidente se presentó el primero de junio de 2019, día en el que Millonarios empató 1-1 de visitante con Unión Magdalena en cumplimiento de la penúltima fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila.

Luego de los hechos, la víctima acudió a la justicia para denunciar el caso. Sin embargo, ha tenido que volver a donde las autoridades para reportar amenazas de muerte en su contra.

“Son perfiles falsos desde donde me escriben que me quede callada y que si algo les llega a pasar a los hinchas que me golpearon, me van a matar”, expresó en declaraciones a El Tiempo.