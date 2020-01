El presidente de Estados Unidos Donald Trump, confirmó la muerte del deportista a través de su cuenta en Twitter calificándola como una “noticia terrible”; minutos después, manifestó que a pesar de que Bryant era uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, recién comenzaba a vivir.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating….

Por su parte, el expresidente Barack Obama, manifestó en su cuenta de Twitter que Bryant era una leyenda en la cancha, y concordó con el presidente Trump en señalar que la estrella del baloncesto recién comenzaba a vivir.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.

— Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020