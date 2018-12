La encargada de confirmar una de las situaciones que les sirvió como motivación para lograr esta hazaña fue Yoreli Rincón, la jugadora más reconocida del Atlético Huila Femenino.

“Antes del partido me preguntaron si había escuchado la radio brasileña y dije que no, que casi no escucho radio y mucho menos en un lugar que no es mi país. Entonces me contaron que en la radio decían que el Santos ya era el campeón. Pero les faltaba jugar contra nosotras y hoy mi equipo puso corazón y coraje para ganar el título“, reconoció Rincón al ser entrevistada por la transmisión oficial de la Conmebol, citada por RCN Radio.

De esta manera, el Atlético Huila superó lo hecho por Formas Íntimas, equipo colombiano que hace 5 años logró ser subcampeón de la Copa Libertadores Femenina.

En la tanda de penaltis, el Huila acertó sus cinco cobros, mientras que el equipo brasileño falló uno. Yoreli Rincón, máxima estandarte del equipo colombiano, fue la encargada de sentenciar el partido y ponerle nombre al título de la décima edición de la Copa Libertadores Femenino.

Así las cosas, Colombia se convierte en el cuarto país que logra un título en el torneo. Los equipos brasileños se han quedado con siete ediciones, mientras que Chile y Paraguay lograron ganar una.