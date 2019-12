Ambos fueron titulares en el triunfo 3-0 sobre el conjunto local Al Saad en la fase de cuartos de final; ahora buscarán avanzar a la máxima instancia enfrentando al actual campeón de la Champions League.

El compromiso entre Monterrey y Liverpool de Inglaterra se disputará este miércoles 18 de diciembre a las 12:30 p.m., hora colombiana.

Entre tanto, en la otra semifinal se medirán entre sí Flamengo de Brasil, escuadra del también ‘cafetero’ Orlando Berrío, y el club saudí Al Hilal, donde milita el colombiano Gustavo Cuéllar.

El cotejo entre Flamengo y Al Hilal será este martes 17 de diciembre a las 12:30 p.m., de Colombia.

Cuadro de competencia:

Next stop: #ClubWC semi-finals!

🇧🇷@Flamengo 🆚 @Alhilal_EN 🇸🇦

🇲🇽@Rayados 🆚 @LFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

This is going to be good 😏 pic.twitter.com/CYlvjCfZFO

— FIFA.com (@FIFAcom) December 14, 2019