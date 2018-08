Carlos Antonio Vélez hizo el anuncio en el programa ‘Planeta fútbol’, espacio de la emisora Antena 2, en donde contó que Yerry Mina terminó inclinándose por pasar del Barcelona de España al Everton de Inglaterra debido a la asesoría que recibió.

“Mina se apoyó en colombianos que habían trabajado con Mourinho y que le dijeron: ¡uy hermano, ese hombre el durísimo, trabaja mucho, es de carácter fuerte!”, narró inicialmente.

El artículo continúa abajo

Acto seguido, señaló que esos jugadores “son estrellas y les encantan los técnicos que no trabajan”, por eso “le aconsejaron ir al Everton, porque el látigo de Mourinho lo podría perjudicar”.

“Tengo los nombres de los jugadores, pero no los voy a decir para no afectar a nadie. Ellos están en su derecho de decir lo que quieran y están en una zona de confort, son brillantes y se acomodan a la vida de los técnicos que no trabajan”, recalcó.

Te puede interesar: Así fue el negociazo del Barcelona con Yerry Mina: le ganó el triple en 6 meses

Finalmente, aclaró que cuando el Manchester United se dio cuenta de la situación, no puso más dinero encima de la mesa y dejó que la balanza se inclinara a favor del Everton.

“Este no es un chisme, es una versión que tengo de gente que participó en la operación”, concluyó.