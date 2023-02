Y es que para nadie es un secreto que un resultado diferente a la clasificación este jueves frente a la Católica de Ecuador, sería un enorme fracaso. Es por esto que desde El Blog Embajador les compartimos las que, para nosotros, serían las 6 claves para seguir con vida en la Copa

Millonarios vs. Universidad Católica: claves para la clasificación en Copa Libertadores

1. La titular descansada: que el profesor Gamero haya guardado casi que en un 95 % a la titular para el jueves, es un mensaje claro para los jugadores y para los hinchas, “Vamos por la clasificación”. No hay excusas, si bien parece que Luis Carlos Ruiz y Fernando Uribe seguirían afuera de la nómina, el resto del plantel está en plenas condiciones para afrontar con éxito el reto.

2. La memoria futbolística: este ‘MILLOS’ ha jugado bien, muchos han elogiado su fútbol y su trabajo como un equipo más allá de las individualidades. El próximo jueves esto tiene que aparecer, el equipo está llamado a brillar y a llevarse la serie con jerarquía. Nadie duda que tenemos con qué.

3. Meter al rival contra un arco: desde el minuto 1, ‘MILLOS’ debe imponer su juego, el ritmo del partido y el control de las acciones. No debe permitirle al rival jugar cómodo porque sabemos que a ellos la altura no les va a hacer nada, ese no será un factor determinante en este partido. Sí lo será, una actitud dominante de nosotros como dueños de casa, arrasarlos futbolísticamente hablando y, que cuando traten de reaccionar ya tengan dos goles adentro.

4. El volumen de juego y al goleador encendido: si algo le faltó al equipo en Quito fue volumen de juego, aprovechar las innumerables diagonales de Leo Castro y jugar para él. MILLOS en casa nos tiene acostumbrados a un gran volumen de juego y a un promedio de 7 u 8 acciones de gol en el arco rival, a esto debemos apuntarle a que Silva, Cataño y Cortés se encuentren y pongan a cobrar a Castro. Hay goleador, démosle las herramientas para un partido consagratorio.

5. No más penales por favor: en serio muchachos, no más penales por favor.

6. El mar AZUL: esperamos casa llena en el Nemesio. La grandeza de esta hinchada una vez más dirá presente. El rival debe sentir el rigor de 34 mil almas azules que a una sola voz lleven al equipo a la clasificación y a darle check al primer objetivo del año.

Confiamos en ustedes, cuerpo técnico y jugadores. Estaremos en la tribuna dejando como siempre nuestra alma y corazón para que al final, nos demos juntos un abrazo de clasificación.