Hace algunas horas, la Dimayor confirmó la programación para la final de la Liga BetPlay, entre Millonarios y Deportes Tolima. El juego de ida será este jueves 17 de junio, en Ibagué, mientras que la vuelta se llevará a cabo el domingo 20, en Bogotá.

Algunos aficionados azules tenían la remota ilusión de que para el partido en el estadio El Campín se permitiera el ingreso de un pequeño grupo de hinchas, algo que se vislumbraba como casi imposible porque en Bogotá la ocupación de las camas UCI sigue por encima del 97 %. Los directivos de Millonarios lo saben y por eso ni siquiera harán una petición formal para que la vuelta de la final tenga público.

Así lo confirmó Gustavo Serpa, máximo accionista del equipo azul, en diálogo con el programa ‘6 AM hoy por hoy’, de Caracol Radio. “La alcaldesa ha sido bastante directa y clara. No creo que esté dispuesta a permitir el acceso de público en una circunstancia como esta. Nosotros no vamos a hacer esa petición porque entendemos que la ciudad tiene una posición al respecto y la respetaremos“, declaró el directivo.

Ibagué está igual de mal que Bogotá en cuanto a ocupación de sus camas UCI se refiera. La capital del Tolima inició la semana con un 97 % en ese indicador, lo que hace prácticamente imposible que el partido de ida de la gran final cuenta con presencia de aficionados en las tribunas del estadio Manuel Murillo Toro.

Serpa también aprovechó la entrevista para mostrar su inconformismo con las actuaciones de los árbitros del fútbol colombiano en contra de Millonarios. El directivo señaló que cree que hay “una mano negra que quiere perjudicar” a su club y sentó su voz de protesta al respecto.

Casualmente, en los mismos días en los que se jugará la final, la Selección Colombia tendrá partido por Copa América. El jueves, el combinado nacional se medirá a las 4:00 p.m. contra Venezuela, mientras que el domingo hará lo propio, a partir de las 7:00 p.m., contra Perú.