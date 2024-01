Desde 2020, año de la pandemia, Millonarios ha confiado más en su cantera, ya que en un momento en específico, varios jugadores titulares estuvieron infectados de COVID-19 y por eso el técnico Alberto Gamero tuvo que subir a futbolistas como Stiven Vega, Andrés Llinás y Juan Camilo García, entre otros.

Al pasar los partidos, estos jugadores se fueron asentando en el 11 titular y se volvieron casi que indispensables para el entrenador y hasta para las directivas, ya que descubrieron que en sus fuerzas básicas tenían mucho talento que podían aprovechar.

Sin embargo, hubo un jugador que sufrió más que los otros y fue justamente Juan Camilo García, quien tuvo mucha competencia en su posición y por eso al final decidió rescindir su contrato de forma prematura con el equipo, luego de jugar por un año con Jaguares de Montería.

Juan Camilo García se despidió de Millonarios

En diálogo con Pulzo, el jugador explicó por qué tomó la decisión de salir de Millonarios y cómo está actualmente tanto en el tema físico como de su carrera deportiva.

Después de salir de Millonarios, ¿Dónde jugará en la próxima temporada?

Realmente estamos buscando la mejor opción, tanto dentro de Colombia como fuera. Se han presentado alternativas, acercamientos, pero por lo pronto, creo que no es conveniente hablar de eso mientras firmo mi contrato.

¿Cómo le fue en el año que estuvo en Jaguares?

En Jaguares me fue bien, fue un año de aprendizaje y crecimiento profesional y personal. El primer semestre fue muy bueno, jugué casi todos los partidos, me acogieron bien, sumé minutos y se cumplió el objetivo que era jugar más.

En el segundo semestre, desafortunadamente tuve una fractura de tibia a la altura de la rodilla en un partido de preparación contra Junior y no pude jugar más, pero no fue nada grave, fue algo demorado, de tiempo, pero no fue nada grave.

¿Hubo posibilidad de regresar a Millonarios?

En su momento lo hablamos con la parte directiva de ‘millos’, siempre en búsqueda de un buen futuro para mí. Ellos siempre han estado preocupados por ese tema, pero el ‘profe’ ya tiene consolidado un grupo, principalmente de volantes, a los que les quiere seguir dando rodaje y por eso se tomó la decisión de común acuerdo de terminar el contrato antes.

¿Fue complicado cuando llegaron refuerzos para su posición?

Nunca lo vi como un tema negativo o complejo, de hecho llegaban jugadores en mi posición muy buenos y fuertes y al final es un crecimiento personal. Con todos tuve buena relación, comunicación, de todos aprendí y bueno, eso es lo que queda. Al final es una decisión de gustos del ‘profe’, pero no lo tomo como algo negativo.

¿Hay vida después de Millonarios?

Siento que salir de estos equipos no es malo, al contrario, abre puertas porque uno viene de jugar en un gran club que siempre es protagonista, que siempre está luchando por algo, por el título, entonces realmente eso da oportunidades y abre un mercado que puede llegar a ser interesante, ya de ahí depende más de uno sobre cómo se vayan dando las cosas.

¿Cómo está físicamente para la temporada 2024?

La lesión fue complicada, porque a pesar de que no fue nada ligamentario, había que esperar a que se soldara el hueso. La idea es que esa zona se recuperara bien para que la rodilla volviera a aguantar el impacto.

Ya estoy recuperado al 100 %, en Jaguares me entrené hasta el 21 de diciembre, que finalizaba mi préstamo, entrené todo octubre, noviembre y diciembre y pues bueno, estoy bien físicamente y el dolor y demás ya es cosa del pasado.

¿Quiere volver a Millonarios en algún momento?

Claro que sí. Yo hice una publicación y se me aguaron los ojos mientras la escribía y la subía porque uno revive muchos momentos que vivió, muchas alegrías, tristezas y al final solo espero, como dice la publicación, que nos encontremos de nuevo. No quisiera que esto sea un adiós, sino un hasta pronto y esperamos que así sea.

